مانور مشترک اطفای حریق و امداد و نجات در شهرک صنعتی خرم بید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرم بید گفت: مانور مشترک اطفای حریق و امداد و نجات با حضور امدادگران در شهرک صنعتی خرم بید برگزار شد.

حمید‌رضا رفیعی افزود: در این برنامه نیرو‌های امدادگر و داوطلب با هدف سنجش میزان آمادگی عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان در محل حادثه ریزش آوار حاضر شدند و مصدوم را با آمبولانس به مراکز درمانی تحویل دادند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرم بید افزود: در پایان نکات لازم برای ارتقای عملکرد به نیروها ارائه شد.