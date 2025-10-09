پخش زنده
سه بازی رومیزی جدید ایرانی در هفته ملی کودک در مجموعه کارستان بهارستان تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون راهبردی حوزه هنری کودک و نوجوان درباره این بازیها گفت: بازیهای رونمایی شده، رومیزی با بابام، یوز و آتشبار نام دارند.
صابر اکبری خضری افزود: بازی رومیزی بابام، الهام گرفته از پویانمایی با بابام است و این پویانمایی که در شبکه پویا به نمایش در آمده بود مورد استقبال کودکان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بازی رومیزی یوز الهام گرفته از پویانمایی یوز است ، گفت: این پویانمایی سینمایی به تازگی بر روی پرده سینماهای کشور قرار گرفته است.
اکبری خضری افزود : حوزه هنری کودک و نوجوان به دنبال بازارپردازی پویانماییهای ایرانی و تولید بازی و اسباب بازی ایرانی با تاکید بر شخصیت پردازیهای بومی است.
معاون راهبردی حوزه هنری کودک و نوجوان تاکید کرد: صنعت سرگرمی ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و قدرت تاثیرگذاری صنعت سرگرمی بر نسل جدید بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان افزود: حوزه هنری کودک و نوجوان به طور جدی دنبال رشد و گسترش صنعت سرگرمی ایران به ویژه تولید اسباب بازیهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آینده ساز کشور است.
پیش از این نمایشگاه دائمی اسباببازی در کارستان بهارستان در ماه گذشته با حضور مسئولان، فعالان حوزه کودک و نوجوان و خانوادهها در محل کارستان بهارستان افتتاح شد.
در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰۰ نوع اسباببازی از ۲۰۰ کارخانه داخلی ارائه شده که همگی تولید داخل کشور است و با استانداردهای کیفی و فرهنگی طراحی شدهاند.
در این نمایشگاه مجموعهای جامع از تولیدات ایرانی کنار هم گرد آورده شده است که میتواند الگویی برای توسعه بازار داخلی و صادرات باشد.
یکی از اهداف اصلی گشایش این نمایشگاه، ایجاد ارتباط میان اسباببازی، پویانمایی و بازیهای رایانهای است تا بازار محصولات فرهنگی و اقتصاد خلاق تقویت شود.