دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان بر تشدید نظارتها بر اماکن عمومی و پارکها با حضور عوامل نیروی انتظامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان باهمراهی معاون حقوق عامه وی و معاون دادستان در امور زندانیان و ضابطان قضایی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان، با گرامیداشت هفته فراجا تاکید کرد: لازم است مکانهای عمومی و پارکها با نظارت نیروی انتظامی به صورت مستمر رصد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان در این دیدار امنیت و آسایش کنونی را مرهون مجاهدتهای آشکار و خاموش مجموعه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی به ویژه نیروی انتظامی دانست.
وی تأکید کرد: برگزاری نشست و جلسات مشترک بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی میتواند به افزایش همکاری و هم افزایی و تعامل کمک کرده که نتیجه آن ارتقا و احساس امنیت در بین شهروندان خواهد بود.
موسویان تاکید کرد: آموزش ضابطان قضایی به صورت تخصصی باشد چرا که جنس و نوع کار هر یک از ضابطان قضایی متفاوت بوده و در همین راستا آموزشهای تخصصی ضرورت دارد.
دادستان اصفهان بر تشدید نظارتها بر اماکن عمومی و پارکها با حضور عوامل نیروی انتظامی تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است این مکانها با رصد نیروی انتظامی به صورت مستمر نظارت شود چرا که این نوع نظارتها باعث ارتقا امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت برای مردم خواهد شد.
وی به جلبهای صادره از مقامات قضایی در خصوص غائبان و محکومان متواری اشاره کرد و گفت: اجرای طرح ضربتی برای اجرای این جلبهای صادره ضروری به نظر میرسد.
موسویان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان همه جانبه حامی نیروهای نظامی و انتظامی در تمامی صحنهها و مأموریتهای قانونی است؛ چرا که توفیق در اجرای عدالت در گرو موفقیت نیروهای تلاشگر نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت است.