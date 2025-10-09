به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در راستای تأمین نظم عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت یزد پس از هماهنگی با مقام قضایی، یک توزیع‌کننده مشروبات الکلی را دستگیر کردند.

وی هنگام تردد در سطح شهر، با هماهنگی و دستور مقام قضایی متوقف و در جریان بازرسی از خودرو فرد مذکور، ۴۵۶ بطری مشروبات الکلی دست‌ساز که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

متهم بلافاصله پس از طی مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

مستندات پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از جرائم خشن، مانند قتل، آدم ربایی و تعرض، نقش مؤثر و پیش‌زمینه‌ای دارد.