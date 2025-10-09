سیزدهمین رویداد ملی «هفت بحر هنر» ۲۳ مهرماه با تجلیل از ۲۷ چهره پیشکسوت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نماینده صندوق اعتباری هنر از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد «هفت بحر هنر» در استان خبر داد و گفت: این رویداد فاخر با هدف تجلیل و بزرگداشت هنرمندان، نامداران و مفاخر دارای درجه یک هنری در استان‌های کشور شکل گرفته و چند سالی است که کاروان هفت بحر هنر استان به استان سفر می‌کند.

احمد مقیمی با ذکر اینکه تا کنون ۱۲ رویداد هفت بحر هنر در کشور برگزار شده و چهارمحال و بختیاری مقصد سیزدهمین رویداد است، افزود: این برنامه ۲۳ مهرماه در شهرکرد با تجلیل از ۲۷ چهره پیشکسوت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره رویداد هفت بحر هنر به همت صندوق اعتباری هنر و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود، بیان کرد: این برنامه با حضور مسئولان و هنرمندان استانی و کشوری و میهمانان ویژه برای نکوداشت نامداران استان اجرا خواهد شد.

وی اهداف رویداد هفت بحر هنر را یادآور شد و گفت: تجلیل از یک عمر فعالیت فرهنگی و هنری نامداران و پاسداشت خدمت آنان در عرصه فرهنگ و هنر کشور، الگو سازی برای جوانان و نوجوانان و انگیزه‌بخشی به نسل جدید برای تداوم راه بزرگان از اهم اهداف است.

مقیمی با تأکید بر اینکه در کنار پاسداشت پیشکسوتان برنامه تجلیل از جوانان نیز در دستور کار صندوق اعتباری هنر قرار دارد، افزود: در آینده نزدیک، این رویداد فاخر در حوزه جوانان نیز کلید خواهد خورد که علاوه بر پاسداشت، برنامه‌ریزی برای حمایت از نخبگان جوان عرصه فرهنگ، هنر و رسانه نیز در دستور کار قرار دارد.