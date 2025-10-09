به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌آهن چابهار–زاهدان، محور توسعه ریلی جنوب شرق کشور و حلقه اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه ریلی و کشور‌های آسیای میانه است و می‌تواند حدود ۲۰ درصد بازار‌های جهانی را در دسترس ایران قرار دهد.

محمدرضا رضایی‌کوچی روز چهارشنبه در سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شهرستان چابهار اظهار کرد: پروژه ملی راه‌آهن چابهار–زاهدان، یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های حمل‌ونقل کشور است که تکمیل آن مسیر اتصال بندر راهبردی چابهار به شبکه ریلی کشور و بازار‌های آسیای میانه را هموار می‌کند.

وی گفت: پروژه‌های زیربنایی جنوب شرق کشور از جمله راه‌آهن چابهار–زاهدان و طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید «تیس» از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس در مسیر توسعه سواحل مکران و ارتقای زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان هستند.

وی افزود: بر اساس گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، طول مسیر راه آهن چابهار–زاهدان ۶۳۴ کیلومتر و چابهار–نیکشهر ۱۴۴ کیلومتر است که به ترتیب ۸۳ و ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر پروژه راه آهن چابهار - زاهدان شامل ۱۷ تونل است و در بخش‌هایی از عملیات روسازی و احداث ایستگاه‌ها به تسریع و حمایت بیشتر نیاز دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید دولت بر شتاب در توسعه زیرساخت‌ها افزود: همکاری مشترک دولت، مجلس و دستگاه‌های محلی می‌تواند تکمیل این پروژه را سرعت بخشد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در استان شود.