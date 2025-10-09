مدیر عامل شرکت آلومینوم المهدی گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون یورویی شرکت مپنا در حال اجرا است و طی دو سال آینده ظرفیت این نیروگاه به ۵۴۶ مگاوات خواهد رسید؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین انرژی صنایع بزرگ، به تقویت شبکه سراسری برق کشور کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رجب پور مدیر عامل شرکت آلومینوم المهدی در برنامه سلام خبرنگار گفت: مجموعه بلوک سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی نیروگاه المهدی بندرعباس با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون یورویی پیش بینی و در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: این طرح با سرمایه‌گذاری مشترک ۲۷۰ میلیون یورویی گروه مپنا و شرکت آلومینیوم المهدی در حال اجرا است و طی دو سال آینده ظرفیت این نیروگاه به ۵۴۶ مگاوات خواهد رسید؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین انرژی صنایع بزرگ، به تقویت شبکه سراسری برق کشور کمک می‌کند.

مدیر عامل شرکت آلومینوم المهدی تصریح کرد: مرحله نخست این نیروگاه در خرداد سال گذشته با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به بهره‌برداری رسید و نقش چشمگیری در کاهش ناترازی برق استان و محدودشدن خاموشی‌ها ایفا کرد، همچنین انجام این واحد گازی در زمان جنگ ۱۲ روزه هم بدون وقفه انجام می‌شد، ما در واحد گازی دوم برای نخست واحد سیستم راه اندازی و سیستم کنترل نیروگاه را بومی سازی کرده‌ایم به طوری که تمام‌تجهیزات این نیروگاه ساخت ایران است و این یک افتخار برای ما محسوب می‌شود.

رجب پور اضافه کرد: واحد دوم گازی هفته گذشته به بهره برداری رسید و همچنین واحد بخار این نیروگاه در اسفند سال گذشته کلنگ زنی و پیش بینی می‌شود ظرف مدت ۳۰ ماه آینده واحد بخار وارد مدار شود همچنین با راه اندازی این واحد راندمان نیروگاه به بالای ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد.