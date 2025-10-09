به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،احد عبادی با درخواست از خیرین، شهرداری و شورای شهر خواست برای حمایت از ورزشکاران شهرستان هشترود زمین را در اختیار اداره ورزش و جوانان برای احداث مجتمع ورزشی طبقاتی قرار دهند.

وی گفت: اکثر هیئت‌های ورزشی در مکان‌های استیجاری قرار دارند و یا با تراکم مکان مواجه هستند.

عبادی گفت:۳ مجموعه چمن ورزشی طی امسال با هزینه‌ای بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان در سطح شهرستان احداث شده و قرارداد ۷ چمن ورزشی با دهیاران و بخشداران منعقد شده که احداث خواهند شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان هشترود گفت:ورزشکارانی که از سوی هیئت‌های ورزشی به مسابقات کشوری اعزام شوند و مدال کسب نمایند حمایت مالی شده و جایزه ای از سوی اداره ورزش و جوانان به آنها تعلق خواهد گرفت.