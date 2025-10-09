در آستانه برگزاری دومین کنگره ۳ هزار شهید استان، اولین اجلاسیه ۱۱۰ شهید شهرستان مانه با حضور جمعی از مسئولان، مردم و خانواده شهدا در پیش قلعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مراسم معنوی و باشکوه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات شهرستان مانه و اقشار مختلف مردم همراه بود و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

گفتنی است در حاشیه این مراسم، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله سرود‌های دانش‌آموزی، روایتگری دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد که با استقبال پرشور حاضران همراه گردید.