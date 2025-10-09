به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی استان دراین همایش گفت:هم اکنون نقش اصناف درحوزه اقتصاد مقاومتی، بسیار پراهمیت و کلیدی بوده ودرتولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال نیز بسیار حائز اهمیت است.

سردار عبدالرحیم جهانبخش افزود:ارتباط وتعامل نزدیک اصناف و نیروی انتظامی می‌تواند به نظم و امنیت پایدار کمک موثری کرده و رونق کسب و کار را به همراه داشته باشد.

محمد صادق اکبری رئیس اتاق اصناف ارومیه هم گفت:امنیت امروز جامعه مرهون تلاش‌های صادقانه کارکنان نیروی انتظامی است.

دراین همایش ازتعدای از امنیت پایدارفرماندهان انتظامی آذربایجان غربی با اهدای لوح تجلیل شد.