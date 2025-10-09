فیلم «عشق و خاک و جان»، «مثبت نهال» پویانمایی «آنی و مانی» و مستند «شکسپیر، ظهور یک نابغه»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عشق و خاک و جان»، امروز ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش و فردا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه بازپخش می‌شود.

این فیلم درباره زندگی و خدمات فرهنگی و پژوهشی رضا شعبانی، استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی است.

«مثبت نهال»، ویژه کودکان ۷ تا ۱۲ سال به زودی بر بستر تلوبیون راه اندازی می‌شود.

پویانمایی «آنی و مانی»، هر روز ساعت ۱۲:۳۰، از شبکه پویا پخش و ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه روز بعد بازپخش می‌شود.

نقش و جایگاه خانواده در آموزش و تربیت فرزندان موضوع این مجموعه است.

«شکسپیر، ظهور یک نابغه»، امروز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

بررسی زندگی و فعالیت حرفه‌ای ویلیام شکسپیر نمایشنامه‌نویس مشهور موضوع این اثر است.