در پی نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات اردبیل، خانم ۱۸ ساله ای که دچار مسمومیت شده بود با اقدام به‌موقع اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از وقوع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از محلات اردبیل خبر داد.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۹/۴۰ روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یکی از محلات اردبیل، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس اردبیل به محل اعزام گردید.

دکتر مقدم افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل، اقدامات اولیه درمانی شامل اکسیژن‌تراپی و پایش علائم حیاتی برای خانم ۱۸ ساله ای که دچار علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بود، انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام اقدامات درمانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، بیمار به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شد و هم اکنون حال عمومی بیمار در وضعیت پایدار قرار داشته و تحت مراقبت‌های تکمیلی می باشد.

رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نکات ایمنی را جدی بگیرند و از سلامت دودکش‌ها و بخاری‌های گازی خود اطمینان حاصل کنند.