در شرایطی که در طرح ترامپ برای آتش بس در غزه هیچ صحبتی از ۲ سال نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی نشده، سخنگوی کیفری دیوان بین المللی اعلام کرد که حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی به علت جنایت جنگی و نسل کشی به قوت خود باقی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ به رغم ادعا‌های ترمپ مبنی بر قصدش برای آتش بس دائمی در غزه، در محافل رسانه‌ای امریکا در این باره تردید و ناباوری وجود دارد.

راوی گراوال سردبیر نشریه فارن پالیسی آمریکا در این باره معتقد است: این یک آتش بس واقعی نیست و اسرائیل قطعا باز حمله خواهد کرد و باز شاهد افزایش کشتار مردم غزه خواهیم بود. آنچه باعث شد اکنون شاهد مطرح شدن آتش بس از سوی دولت آمریکا باشیم، افزایش فشار افکار عمومی و اعتراض‌هایی است که دوسال است از سوی مردم اروپا و آمریکا برضد نسل کشی در غزه وجود دارد و اینکه اسرائیل کاملا منزوی و منفور شده و علاوه بر اسرائیل، خود آمریکا هم بخش عظیمی از قدرت نرمش را در دنیا از دست داده است.

گلن گرینوالد وکیل و روزنامه نگار آمریکایی هم گفت: اسرائیل آشکارا و بدون هیچ محدودیتی از حمایت کامل دولت آمریکا و شخص ترامپ برای نابودی کامل غزه و مردم آن برخوردار بوده است. الان هم باز دیدیم که ترامپ همزمان با مطرح کردن آتش بس، ترامپ باز حماس را تهدید به نابودی کرد. مگر در این ۲ سال، آمریکا با حمایت همه جانبه از اسرائیل در تلاش برای نابودی حماس نبوده؟ از طرفی هم شاهد بودیم که همزمان با مطرح شدن بحث آتش بس در غزه، اسرائیل همچنان مشغول بمباران غزه بود و دستکم باز ۱۵۰ نفر دیگر از مردم غزه ازجمله ده‌ها کودک را به قتل رساند و ترامپ هم هیچ اعتراضی به ادامه کشتار مردم غزه نکرد.

در این حال فادی العبدالله سخنگوی دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت لازم الاجراست و تحقیقات تکمیلی ما درباره جنایات اسرائیل ادامه دارد. ما در این باره تحت تاثیر فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته‌ایم.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد هم گفت: متاسفانه حملات نظامی اسرائیل در شهر غزه ادامه داشته و وضع وخیم انسانی را در غزه حتی خطرناک‌تر از قبل کرده است. همین الان بسیاری از مردم به دلیل ناامنی، قادر به ترک شمال غزه نیستند، در فضای باز می‌خوابند و گرفتار کمبود شدید غذا و سرپناه هستند.