سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برداشت حدود ۳۰ تن شیرابه گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه خبر داد.

ویه و بویراحمد ، مجید نظری گفت: در سال جاری برداشت گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه در ۴۱۰ هکتار از مراتع این استان در مناطقی مانند تنگ سرخ، کاکان، گردوکندک و تنگ خشک انجام شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ یل

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه هر کیلوگرم آنغوزه به قیمت ۱۸ میلیون ریال و هر کیلوگرم باریجه نیز به قیمت ۱۵میلیون ریال به فروش می‌رسد، گفت: مقدار ۲۰۶۴۵ کیلوگرم آنغوزه و ۹۹۶۴ کیلوگرم باریجه به ارزش ۴۵۹ میلیارد ریال برداشت شد.

نظری اضافه کرد: قیمت واقعی گیاهان دارویی بسیار بیشتر از آن چیزی است که متاسفانه امروزه به صورت خام فروشی از کشور خارج می‌شود.

وی ادامه داد: بهره مالکانه حاصل از برداشت این مقدار باریجه و آنغوزه نیز حدود ۴۳ میلیارد ریال برآورد شده که به حساب خزانه واریز خواهد شد.