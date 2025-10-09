کهگیلویه و بویراحمد؛
درآمد ۴۶۰ میلیارد ریالی باریجه و آنغوزه برای بهره برداران
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برداشت حدود ۳۰ تن شیرابه گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید نظری گفت: در سال جاری برداشت گیاهان دارویی باریجه و آنغوزه در ۴۱۰ هکتار از مراتع این استان در مناطقی مانند تنگ سرخ، کاکان، گردوکندک و تنگ خشک انجام شد.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه هر کیلوگرم آنغوزه به قیمت ۱۸ میلیون ریال و هر کیلوگرم باریجه نیز به قیمت ۱۵میلیون ریال به فروش میرسد، گفت: مقدار ۲۰۶۴۵ کیلوگرم آنغوزه و ۹۹۶۴ کیلوگرم باریجه به ارزش ۴۵۹ میلیارد ریال برداشت شد.
نظری اضافه کرد: قیمت واقعی گیاهان دارویی بسیار بیشتر از آن چیزی است که متاسفانه امروزه به صورت خام فروشی از کشور خارج میشود.
وی ادامه داد: بهره مالکانه حاصل از برداشت این مقدار باریجه و آنغوزه نیز حدود ۴۳ میلیارد ریال برآورد شده که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی کشت گیاهان دارویی پاییز امسال و پس از شروع بارندگیها در سه هزار هکتار از مراتع این استان در قالب طرحهای مشارکتی پیشبینی شده است.