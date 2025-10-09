معاون مدیریت باغبانی و مجری گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی تفاهم نامه‌ای سه جانبه بین این سازمان ، بنیاد برکت و بخش خصوصی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمدزاده افزود: این طرح به صورت نمونه در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، کیار و بروجن امسال به صورت آزمایشی در حال اجراست

وی گفت: بری این طرح سه گیاه دارویی گل محمدی زعفران و موسیر در دستور کار قرار دارد

یزدان احمد زده افزود: با توجه به خشکسالی‌های اخیر در کشت زعفران با توجه به اینکه زعفران گیاه کم آب بری هست در دستور کار قرار گرفته است که از هزار و هشتصد هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان ۲۸۰ هکتار آن به کشت زعفران اختصاص یافته که زعفران با توجه به اقتصادی بودن آن در معیشت کشاورزان حائز اهمیت است

مجری گیاهان دارویی استان خاطر نشان کرد: از هزار و هشتصد هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان ۳۰۰ هکتار آن به کشت گیاه دارویی زعفران اختصاص یافته که پیش بینی می‌شود از این سطح میزان هزار و ۵۰۰ کیلو کلاله خشک برداشت شود.