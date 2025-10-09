به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: «علی امین گنداپور» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا به علت برکناری از سوی «عمران خان» از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «داون»، «سلمان اکرم راجا» دبیرکل حزب تحریک انصاف تأیید کرد، «علی امین گنداپور» به دستور مستقیم عمران خان از سمت سروزیری ایالت خیبر پختونخوا (KP) برکنار خواهد شد.

وی با بیان اینکه «محمد سهیل آفریدی» جایگزین او می‌شود، افزود: وضعیت بد تروریسم در ایالت خیبرپختونخوا علت برکناری «گنداپور» از سمت سروزیری است.

با این حال رسانه‌های پاکستانی اختلافات درون حزبی بویژه تنش‌های لفظی اخیر سروزیر ایالت خیبرپختونخوا با خواهر «عمران خان» و برخی دیگر از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف را علت برکناری وی عنوان می‌کنند.

منابع خبری افزودند: سروزیر ایالت خیبرپختونخوا پاکستان استعفای خود را به حکمران این ایالت ارسال کرده است.

گفتنی است، «بریستر گوهر» رئیس فعلی حزب تحریک انصاف نیز در واکنش به این تصمیم «عمران خان» گفت: رهبران حزب تحریم انصاف همچنان متحد هستند و هیچگونه امکانی برای تشکیل گروه یا حزب دیگری وجود ندارد.

پارلمان ایالت خیبرپختونخوا پاکستان تنها جایی است که حزب تحریک انصاف به رهبری «عمران خان» نخست وزیر سابق این کشور اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار دارد.