حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت گفت: بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان در فضای مجازی زندگی میکنند که باید از این زیست بوم برای ترویج فرهنگ نماز استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در این اجلاس با قدردانی از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی به عنوان بهترین معلم قرآن همه ایرانیان، استان گیلان را استانی فرهنگی دانست و برای پذیرفتن میزبانی این اجلاس از آنان قدردانی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی خطه گیلان را خطه فرهنگ محور دانست و گفت: گیلان و قوم گیل، قومی کهن با سابقهای درخشان، آکنده از ادب و هوشمندی، قومی هستند که در منطقه شمال کشور، به عنوان دژی غیرقابل نفوذ در هر مقطعی حضور پررنگ داشتند و با داشتن دلاورمردانی، چون میرزاکوچک و شهید املاکی هرگز اجازه دست اندازی به دشمن را ندادند.
وی افزود: خطه گیلان خطه مردان بزرگی، چون دکتر معین و پرفسور سمعیی و خطه عالم پرورانی، چون حبیب الله رشتی، آیت الله محفوظی و آیت الله بهجت است که نماز عارفانه با سکوت حکیمانه و خضوع و خشوع برپا میکرد و روح نماز را به نمایش میگذاشت.
معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری گفت: باید بررسی شود که چه رمز و رازی سبب میشد که آیت الله بهجت اینگونه نماز بخواند.
حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی بر نماز اول وقت تاکید کرد و گفت: این اجلاس رسالت اصلی اش این است که فرهنگ نماز را تبلیغ کند و این فرهنگ را از سطح فردی به نهادی و اجتماعی برساند، و خوب است در مورد امامان جمعه موفق، کار ارزیابی و تحلیل جدی صورت گیرد.
وی به افزایش توجه مردم به معنویات اشاره کرد و گفت: در گذشته میگفتند نماز در حاشیه قرار دارد، اما در قرن ۲۰ و ۲۱ رفتار مردم در جوامع مختلف نشان میدهد که گرایش مردم به معنویات افزایش یافته است.
معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری به مقاومت مردم غزه در برابر رژیم صهیونی اشاره کرد و گفت: مبارزات و شهادت کودکان و زنان و مردان غزه به همه دنیا نشان میدهد که مسلمانان مردمی غیور و مبارز هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی دومین بیماری بزرگ بشر را افسردگی دانست و گفت: رشد افسردگی و نرخ خودکشی در کشورهای بی دین بسیار بیشتر از کشورهایی است که دین دارند و کدام معنویت عمیقتر و بهتر از نماز است.
وی افزود: امروز بیش از ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون انسان در فضای مجازی زندگی میکنند و زیست بومشان فضای مجازی است و این فضا فرصتی بسیار مناسب برای ترویج فرهنگ نماز است و همه متولیان باید با تولید فیلم و پادکست و انتشار آنها در این فضا از این زیست بوم به درستی استفاده کنند.