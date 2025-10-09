به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جشن ارتقاء کمربند ورزشکاران باشگاه رزمسی کاران تکاب با حضور حجت الاسلام داور احسانی رئیس تبلیغات اسلامی تکاب، کارشناسان اداره ورزش وجوانان تکاب، عبدالقادر حضرتی مسؤل و مربی باشگاه رزمی کاران و جمعی از والدین رزم آوران و با اعطای کمربند‌های جدید رزمیکاران برگزار شد.

عبدالقادر حضرتی مسؤل باشگاه رزم آوران و استاد این باشگاه گفت: در مسابقات کشوری رزم آوران که اخیرا به میزبانی تکاب برگزار شد باشگاه رزم آوران این شهرستان مقام سوم تیمی این مسابقات را از آن خود کرد.



وی گفت:در این آیین با ارتقاء کمر بندکلیه ورزشکاران باشگاه رزم آوران تکاب بترتیب کمربند‌های سفید، زرد، سبز، آبی، بنفش، قرمز، قهوه‌ای، مشگی، گام یک، گام دو الی۱۰ رادریافت کردند.

ورزش رزم آوران در سال ۱۳۵۸ توسط استاد بزرگ مجید رجایی در ایران پایه گذاری شد و در سال ۱۳۶۲ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران این ورزش را به رسمیت شناخت.