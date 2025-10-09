زنگ خطر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در بی توجهی به آموزش و پرورش
هشدار معاون استاندار یزد: بیتوجهی به مسائل فعلی آموزش و پرورش، زنگ خطری جدی برای بروز آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در آینده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به وضعیت موجود آموزش و پرورش استان، خواستار تغییرات اساسی در این بخش طی دو سال آینده شد و بر لزوم شفافیت در بیان مشکلات و اجرای فوری برنامههای ارتقایی تأکید کرد.
اسماعیل دهستانی در نشست شورای آموزش و پرورش استان، ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری را مهمترین اولویت این حوزه دانست و گفت: رفع کمبود نیروی انسانی به ویژه در مناطق کمبرخوردار، با شناسایی دقیق نیازها و ایجاد انگیزه برای جذب معلمان، از مسئولیتهای فوری ماست.
وی با تبیین چالشهای موجود، بیان صریح مشکلات را پیشنیازی برای اصلاح ساختارها عنوان کرد و هشدار داد: بیتوجهی به مسائل فعلی آموزش و پرورش، زنگ خطری جدی برای بروز آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در آینده است.
معاون استاندار یزد در پایان، تشکیل شورای آموزش و پرورش با کمیتههای تخصصی و بهرهگیری از نظر کارشناسان را اقدامی ضروری دانست و بر تقویت نقش محوری این شورا در حل مسائل و ارتقای کیفیت آموزشی تأکید کرد.