به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور فرمانده انتظامی استان پاسگاه انتظامی روستای لکان خمین در زمینی به مساحت ۲۸۰ متر مربع که در مدت ۱۲ ماه ساخته شد، به بهره برداری رسید.

فرمانده انتظامی کمیجان در نشست خبری با خبرنگاران از کاهش ۳۵ درصد سرقت و افزایش ۱۳ درصد کشفیات در ۶ ماهه ابتدای سال خبر داد و گفت: در این مدت ۸۵ درصد پرونده‌های ارجاع شده به کلانتری‌ها به مصالحه و سازش منجر شده است.

به همین مناسبت زنگ پلیس در مدرسه زهرای اطهر شهر مامونیه با پیام پلیس مقتدر، مشارکت عمومی، آرامش عمومی برگزار و دانش آموزان با فعالیت‌های پلیس بیشتر اشنا شدند.

به مناسبت هفته فراجا مجتمع آموزشی هوشمند شهید روانبخش در شهر مامونیه شهرستان زرندیه افتتاح شد.