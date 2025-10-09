

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای حضور در جشنواره سیب شهرستان سپیدان صبح امروز وارد فرودگاه شهید آیت اله دستغیب شیراز شد.

سید رضا صالحی امیری با حضور در فرودگاه شیراز مورد استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس، مهدی پارسایی معاون گردشگری و زیارت استانداری، بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، اردوان اکبر پور نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان فارس قرار گرفت.