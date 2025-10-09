به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وزیر آموزش و پرورش در سفر به بیرجند و در سیزدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مسیر توسعه، امنیت و اقتصاد کشور از آموزش و پرورش می‌گذرد و دانش‌آموزان معادن طلای ایران هستند.

کاظمی با تأکید بر نقش راهبردی تعلیم و تربیت در توسعه همه‌جانبه کشور افزود: نگاه دولت به آموزش و پرورش عمیق، تحول‌گرا و مبتنی بر عدالت آموزشی است و رئیس‌جمهور بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش تأکید دارد.

وی گفت: خراسان جنوبی پیشینه‌ای پرافتخار دارد و مردم این استان، مؤمن، فرهنگی و انقلابی هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش خیرین در مدرسه‌سازی افزود: نهضت مدرسه‌سازی نخستین گام در ارتقای سیستم آموزشی کشور است و خیرین در شش ماه نخست امسال بیش از ۱۷ همت برای این امر کمک کرده‌اند.

وی از استانداردسازی تجهیزات مدارس و به‌روزرسانی نظام آموزشی به‌عنوان گام‌های بعدی وزارتخانه یاد کرد.

کاظمی افزود: دو گام بلند برای کیفیت‌بخشی آموزش برداشتیم و برای معلمان و مدیران مدارس برنامه‌ریزی آموزشی انجام شده است و در حوزه نیروی انسانی نیز جذب نخبگان بدون آزمون را اجرا کردیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بالاترین سرمایه‌گذاری باید در آموزش و پرورش انجام شود، تأکید کرد: سیستم تعلیم و تربیت باید به سمت مهارت‌محوری و آموزش فنی و حرفه‌ای برای رفع معضل اشتغال حرکت کند و از مقطع متوسطه نیز باید دانش‌آموزان با فضای کسب‌وکار آشنا شوند.

کاظمی همچنین به تقویت هویت ملی و دینی در مدارس اشاره کرد و گفت: باید عشق به میهن و باور‌های شهدا در دل دانش‌آموزان زنده بماند.

وی همچنین از راه اندازی مدرسه تلویزیونی ایران با بهترین معلمان و تدریس از طریق صداوسیما خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: توجه به نماز، قرآن، سرود ملی و یادواره شهدا در مراسم آغازین مدارس باید جدی گرفته شود و تعلیم و تهذیب باید در کنار هم باشند.

کاظمی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای وزارتخانه در استان گفت: توسعه پژوهش‌سراها، احداث اردوگاه دانش‌آموزی، بررسی طرح مدرسه اجتماعی خراسان جنوبی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار در بخش تغذیه از جمله برنامه‌های ماست.

وی همچنین از تخصیص اعتبارات جدید برای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای سیستم گرمایشی، ۲۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی در نظر گرفته شده و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بودجه آموزش و پرورش سال آینده اختصاص می‌یابد.

استاندار نیز گفت: تعیین ساختمان اداره کل، تکمیل اردوگاه‌ها و مجتمع رفاهی امید و ایجاد نهضت چمن مصنوعی در مدارس استان در دستور کار شورای آموزش و پرورش قرار دارد و همچنین کمبود ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی از مسائل مهم استان است.

هاشمی در ادامه از وزیر خواست سه مطالبه اصلی استان را در خصوص افزایش سرعت تکمیل راه‌آهن شرق کشور، افزایش پرواز‌های استان و توجه دولت به موضوع آبرسانی به روستا‌ها را پیگیری کند که وزیر برای افزایش پرواز‌های خراسان جنوبی قول مساعد داد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های استان در حوزه آموزش گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، ۱۰۵ طرح آموزشی در استان فعال شده و با ۶۶ درصد پیشرفت، خراسان جنوبی جزو استان‌های صدرنشین کشور است.

استاندار همچنین افزود: ۷۵۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم که نیازمند فضای خوابگاهی هستند.

وی از توزیع بیش از ۳۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار و کیف میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خبر داد و گفت: خانواده‌ها و اولیا نیز در توسعه فرهنگی و آموزشی نقش پررنگی دارند.

نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس نیز گفت: کلاس‌های مختلط باید در استان پایان یابد و مدارس کانکسی جمع‌آوری شوند.

اسحاقی افزود: بزرگان و شهدای استان باید در مدارس به دانش‌آموزان معرفی شوند.

وی گفت: خوابگاه دانشگاه فرهنگیان قاین و اردوگاه خضری دشت بیاض نیازمند توجه ویژه است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس هم گفت: مهر امسال بدون دغدغه آغاز شد و از تلاش وزیر و استاندار قدردانی می‌کنیم، اما با وجود پیشینه درخشان آموزشی استان، هنوز برخی مدارس دوشیفته هستند و عدالت آموزشی در بیرجند و مناطق مرزی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی خواستار تخصیص زمین برای احداث مرکز علمی ملی و بین‌المللی در بیرجند شد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه هم با بیان اینکه نقش نخبگان در ایده‌پردازی طرح‌های علمی باید با توجه به جغرافیای استان عملیاتی شود گفت: پژوهش‌سرای سربیشه و خوابگاه دانشگاه فرهنگیان نیازمند حمایت است و وضعیت برخی مدارس از نظر امکانات کارگاهی و رفاهی مناسب نیست.

نخعی افزود: در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، باید به مسئله سوءتغذیه دانش‌آموزان مناطق محروم با کمک خیران توجه شود.

مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم با اشاره به موفقیت‌های استان گفت: موفقیت‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت رقم خورده است که حاصل حمایت‌های رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور مردمی و تدابیر وزیر آموزش و پرورش است.

وی افزود: برای اولین‌بار، دانش‌آموز خراسان جنوبی، هومن عظیمیان از دبیرستان قائم قاین، مدال طلای جهانی کسب کرده است و همچنین دبیرستان وابسته به دانشگاه بیرجند و هنرستان کارآفرینان در مرکز استان افتتاح شده‌اند.

مرتضوی از افزایش ۱۴۲ درصدی حضور دانش‌آموزان در مرحله دوم المپیاد‌های علمی خبر داد و گفت: ۳۵ نفر به مرحله دوم راه یافتند و ۳۳ مدال علمی کسب کردند که رکوردی تاریخی است.

وی افزود:۷۰ دانش‌آموز نخبه بدون کنکور به دانشگاه فرهنگیان راه یافتند و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از خیران برای ساخت مدارس جذب شده و بیش از ۱۰۰ پروژه در دست اجراست.

رخسارپور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز گفت: تعداد ۱۰۵ پروژه در قالب ۴۷۵ کلاس درس در قالب نهضت مدرسه‌سازی تعریف شده که با تلاش مسئولان، خیران و گروه‌های جهادی به میانگین پیشرفت ۶۲ درصدی رسیده است.

وی افزود: ۴۱ پروژه شامل ۱۲۷ کلاس برای امسال آماده تحویل است و ۱۷ پروژه دیگر نیز پیش‌تر افتتاح شده است.

در پایان با اهدای لوح با حضور وزیر از استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مربوطه با حوزه آموزش و پرورش تجلیل شد.