کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، دریا متلاطم خواهد شد.

تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، ۱۷ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران با احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی در بعدازظهر وشب پیش بینی می‌شود.

او افزود: با توجه به ملایم بودن سرعت باد در جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی پدیده شاخص خواهد بود، احتمال کاهش دید افقی نیز دور از انتظار نیست.

خوارزمی افزود: بعدازظهر فردا در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی منطقه بشاگرد و حاجی آباد، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاه تگرگ و تند باد لحظه‌ای مورد انتظار است.

خوارزمی گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری می‌شود.

او افزود: امروز و فردا بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک همراه با کاهش موقتی دید افقی علاوه بر ارتفاعات در پاره‌ای نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

سعیده خوارزمی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، در شرق استان امروز و فردا ۱ تا ۳ درجه از شدت گرمای هوا در طول روز کاسته خواهد شد.

او افزود: از اوایل هفته پیش رو نوسان دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.