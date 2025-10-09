پخش زنده
بر اثر تصادف زنجیرهای در جاده باخرز-تربت جام، ۱۴ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرماندار باخرز گفت: دیشب سانحه تصادف به صورت زنجیرهای در کیلومتر ۲۵ جاده باخرز-تربت جام به مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان باخرز اعلام شد که بر اثر این سانحه رانندگی ۱۴ نفر مصدوم شدند.
رضایی افزود: در این حادثه ۳ دستگاه خودروی سواری به صورت زنجیرهای به یکدیگر برخورد کردند، اما تلفات جانی نداشته است.
وی گفت: مصدومیت تمامی سرنشینان خودروها در سانحه رانندگی از نوع منجر به جرح بوده که پس از اقدامات اولیه اورژانسی، به بیمارستان سجادیه تربت جام اعزام شدند.
فرماندار باخرز گفت: علت تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
محور باخرز به تربت جام ۵۰ کیلومتر طول دارد.