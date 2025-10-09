پخش زنده
تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: هفته گذشته باوجود افت شاخص کل به زیر ۸۰ میلیارد دلار، بازار واکنش مثبت سرمایهگذاران را شاهد بود.
محمدامین خانلرخانی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این واکنش باعث شد حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار وارد شود به طوری که در اولین هفته مهرماه میانگین معاملات خرد به حدود ۹ همت رسید و در هفته جاری این رقم به ۱۱.۵ همت افزایش یافت؛ عددی که رکوردهای جذابی در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود و نویدبخش رونق و تحرکات قوی در بازار است.
وی گفت: کاهش ارزش بازار و ارزنده شدن سهام، موج جدیدی از استقبال خریداران را به دنبال داشته است. در حال حاضر نسبت قیمت به فروش (P/S) بورس در محدوده ۵.۵ تا ۶ قرار دارد که از نظر تاریخی بسیار جذاب است و این نسبت میتواند در بلندمدت تا ۸ الی ۸.۵ افزایش یابد؛ موضوعی که ظرفیت بالقوه رشد بازار سرمایه را به روشنی نشان میدهد و بیانگر فضای مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه بازار است.
خانلرخانی در ادامه تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت و چشمگیری بر درآمد شرکتهای صادراتمحور داشته است. شرکتهایی که درآمدشان به دلار وابسته است، از افزایش نرخ ارز منتفع شده و این موضوع باعث افزایش سودآوری آنها میشود. همچنین، بخش بانکی با توجه به تسعیر ارز میتواند از این وضعیت بهرهمند شود و انتظار میرود سودهای قابل توجهی از این شرکتها در گزارشهای آینده مشاهده کنیم.
خانلرخانی درباره روند شاخص کل بورس گفت: شاخص کل بورس از ابتدای هفته با سطح ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار واحد فعالیت خود را آغاز کرد و روز شنبه استقبال قابل توجهی از بازار شد، به طوری که حدود ۲.۲ همت جریان نقدینگی حقیقی وارد بازار گردید. گرچه در روز دوشنبه این جریان نقدینگی کاهش یافت و حجم معاملات کمتر شد، اما روز سهشنبه با ورود مجدد نقدینگی به میزان ۱.۲ همت و رشد شاخص به سطح ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار واحد، شاخص توانست مقاومت مهم تکنیکالی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد را پشت سر گذاشته و مسیر صعودی جدیدی را ترسیم کند.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط بنیادی مثبت شرکتها، افزایش جریان نقدینگی و عوامل تکنیکالی، پیشبینی میشود روند صعودی بازار سرمایه در ماههای آینده ادامه داشته باشد، مگر اینکه تحولات بینالمللی یا منطقهای غیرمنتظرهای رخ دهد که بتواند روند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
خانلرخانی همچنین گفت: افزایش نرخ کامودیتیها و قیمتهای جهانی، به ویژه در بخش کالاهای پایه، باعث شده شاخص کل هموزن نیز روندی صعودی داشته باشد و این موضوع حمایت قابل توجهی از رشد بازار ایجاد کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در شرایط کنونی از ظرفیت خوبی برای رشد برخوردار است و با توجه به متغیرهای اقتصادی و سیاسی، سرمایهگذاران باید با دید بلندمدت و تحلیل دقیق، از فرصتهای موجود بهرهمند شوند تا بتوانند بهترین بازدهی را در این بازار کسب کنند.