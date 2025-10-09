\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0622\u062e\u0648\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647\u200c\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u060c \u067e\u062f\u06cc\u062f\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0647 \u062f\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0647 \u0644\u062d\u0627\u0638 \u062f\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0627\u062a \u0645\u062d\u0633\u0648\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0648 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0648\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632\u0638\u0647\u0631 \u0641\u0631\u062f\u0627\u060c \u0631\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0646\u0633\u0628\u06cc \u062f\u0645\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.