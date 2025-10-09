به همت بنیاد برکت، هزار و ۳۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی کشاورزی ـ روستایی در کشور احیا و بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به به اقداماتی در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی در سطح روستا‌های کشور اشاره کرد و افزود: "با مشارکت گروه‌های جهادی و اجرای عملیات عمرانی، هفت هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی در ۲۳ استان با حجم لوله‌گذاری ۱۷۷ کیلومتر احیا و به بهره‌برداری رسیده است.

امیر حسین مدنی افزود: با اجرای طرح‌های اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لوله گذاری و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های کشاورزی بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کل کشور، و با میزان هزار و ۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی کشاورزی- روستائی احیا و به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: به طور کلی در طرحهای شبکه آبرسانی کشاورزی – روستائی از سال گذشته تا کنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده که از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض و ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بوده است.