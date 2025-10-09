پخش زنده
مسابقات پارا وزنهبرداری قهرمانی جهان به میزبانی مصر با حضور داور کشورمان برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان به میزبانی قاهره، پایتخت مصر برگزار میشود. بر اساس اعلام فداراسیون پاراوزنهبرداری جهانی (WPPO)، در این دوره از رقابتها ۲۸ داور بینالمللی برای قضاوت دعوت شدهاند.
در این رویداد که اولین و یکی از مهمترین مراحل انتخابی برای کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس است، احسان عباسی داور بینالمللی کشورمان قضاوت میکند.
حضور داوران ایران در مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان، به دوره گذشته این رقابتها در سال ۲۰۲۳ امارات بازمیگردد که در آن رویداد حدیث شکوهی به عنوان داور مدعو شرکت داشت. بدین ترتیب، حضور احسان عباسی در قاهره، دومین حضور نمایندگان داوری ایران در مسابقات جهانی پاراوزنهبرداری محسوب میشود.