به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم شهید شیری اقبالیه در مرحله نهایی رده سنی زیر هجده سال لیگ مناطق کشور مقابل رقبا صف آرایی می‌کند.

شهید شیری قزوین در این رقابت‌ها به مصاف نمایندگان کرمانشاه، کردستان و ارومیه می‌رود.

این مسابقات از فردا به میزبانی سقز برگزار می‌شود.

دو پیروزی متوالی هندبالیست‌های استان در مسابقات مناطق کشور

تیم خردسالان هندبال در اولین و دومین بازی خود مقابل تیم‌های مازندران و آذربایجان شرقی به برتری رسید.

این رقابت‌ها به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.

پذیرایی فوتبالیست‌های امید شمس آذر از نماینده ارومیه

نماینده استان در هفته دوم این رقابت‌ها به مصاف نود ارومیه می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد.

تیم امید‌های شمس آذر بازی نخست خود را مقابل تراکتور واگذار کرد.