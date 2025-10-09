رئیس دفتر رییس جمهور در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت گفت: اجلاس نماز فرصتی برای اقامه عدل، حق و تقوا و ساختن جامعه‌ای تهی از کاستی هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس دفتر رییس جمهور در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت با قدردانی از تلاش مسئولان استان گیلان برای برگزاری این اجلاس گفت: اجلاس سراسری نماز فرصتی برای اقامه عدل، حق و تقوا و ساختن جامعه‌ای تهی از کاستی هاست و همه مسئولان باید با توجه به نماز به بررسی نقش‌ها و مسئولیت‌های رسالتی که بر عهده دارند بپردازند.

وی با بیان اینکه نماز انسان را به پاکی‌ها نزدیک و از ظلم دور می‌کند گفت: اگر آثار و برکات در جامعه آشکار شود با مفاهیمی پیوند می‌یابد که عصاره تحقق آیات الهی است.