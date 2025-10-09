به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی سالاری اعلام کرد: مدیران و مقامات مشمولی که قصد نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، باید تا پایان روز ۲۷ مهر ماه از سمت خود استعفا دهند.

وی با اشاره به تقویم اجرایی انتخابات اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه ستاد انتخابات کشور، کلیه افرادی که طبق قانون برای کاندیداتوری در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر نیاز به استعفا دارند، از ۲۱ تا ۲۷ مهر فرصت دارند تا کناره‌گیری خود را قطعی کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد تاکید کرد: عدم استعفا در این مهلت قانونی، منجر به لغو امکان ثبت‌نام برای این افراد خواهد شد.

سالاری افزود: زمان‌بندی مربوط به استعفا و ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا متفاوت بوده و جزئیات آن در اطلاعیه‌ای دیگر توسط ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.