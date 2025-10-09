کودکان و نوجوانان در این روز به نمایشگاه‌های مختلف رفتند و همیار محیط زیست شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، زمین ما امروز نیاز به کمک دارد و ایجاد فضایی برای شناخت و درک حساسیت خطراتی که “محیط زیست” را تهدید می‌کند، برای کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است. آنها می‌توانند بهترین سفیران برای هشیارسازی خانواده‌ها در قبال محیط زیست باشند.

تینا صالحی گزار می دهد :