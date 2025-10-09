پخش زنده
امروز: -
کودکان و نوجوانان در این روز به نمایشگاههای مختلف رفتند و همیار محیط زیست شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، زمین ما امروز نیاز به کمک دارد و ایجاد فضایی برای شناخت و درک حساسیت خطراتی که “محیط زیست” را تهدید میکند، برای کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است. آنها میتوانند بهترین سفیران برای هشیارسازی خانوادهها در قبال محیط زیست باشند.
هفته ملی کودک و ویژه برنامههای روز کودک ومحیط زیست. کودکان و نوجوانان در این روز به نمایشگاههای مختلف رفتند و همیار محیط زیست شدند.
تینا صالحی گزار می دهد :