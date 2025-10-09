به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ حاج حیدر احمدی، پدر شهید والامقام ابوالحسن احمدی، بر اثر کهولت سن در بیمارستان شهید زاده بهبهان چشم از جهان فروبست و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید احمدی دهم خرداد ماه ۱۳۴۳ در روستای سیاه شیر شهر لیکک دیده به جهان گشود و دوران تحصیلات متوسطه خود را تا سال آخر دبیرستان در زادگاهش گذراند و سپس عازم جبهه‌های نبرد شد.

شهید والامقام ابوالحسن احمدی هیجدهم بهمن ماه ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی شیب نیسان به درجه شهادت نائل آمدند.

گفتنی است روستای سیاهشیر ۸ شهید و شهرستان بهمئی ۱۲۸ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.

