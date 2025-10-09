پخش زنده
امروز: -
وزیر اطلاعات با اشاره به طراحی همهجانبه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران و نظام اسلامی گفت: دشمن یک طراحی همهجانبه و جنگ ترکیبی تمرین شدهای را بر کشور ما تحمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب در شورای تأمین استان همدان افزود: دشمن و نظام سلطه و استکبار تلاش کردند با آخرین توانمندیهای فناورانه، دانش و آنچه دستاورد تمدن غربی است و با استفاده از بهترین تجهیزات و امکانات نظامی خویش علیه جمهوری اسلامی، فرماندهان و کلیه پایگاهها و مراکزی را که نقش مؤثر، اصلی و محوری در دفاع از کشور و نظام را دارند آسیب برسانند که موفقیتی به دست نیاوردند.
او تاکید کرد: دشمن تلاش کرد دولت دستنشاندهای را بهعنوان حاکمیت آینده کشور طراحی کند و همچنین تلاش بسیاری کرد تا روزنههای امید و پیشرفت و احیاناً توافقاتی را که میتوانست در دیپلماسی و برای کشور ما راهگشا باشد را سد کند.
وزیر اطلاعات بهکارگیری ابزار رسانهای در جهت شکلدهی و تحمیل روایت خودش بر افکار عمومی و ادراک سازی در جامعه ایران را از دیگر برنامههای دشمنان برای ایجاد بیثباتی؛ همزمان با جنگ تحمیلی در جامعه ایران برشمرد و تصریح کرد:، در این جنگ ترکیبی دشمنان با تحریک تکفیریها وداعشیها از سوریه و گسیل آنها بهطرف ایران و بهطرف جنوب شرق؛ باهدف ترور و خرابکاری و اقدامات مختلف در ایران ناامنی ایجاد کنند؛ که به حول و قوه الهی نتوانستند.
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب با بیان اینکه نصرت الهی و رهبریهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، ظفر بزرگی را برای کشور همراه داشت افزود: دشمنان با سردمداران دولت دستنشانده و مزدورشان؛ قرار کرده بودند که شما رهبران آینده ایران میانه هستید و ایران به کشورهای کوچکتری تجزیه خواهد شد؛ اما به لطف و نصرت الهی و رهبریهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، هزینهها و آسیبها بلافاصله با جایگزینی فرماندهان تدبیر شد و این تدبیر باغیرت؛ قدرت و قوت نیروهای مسلح عجین شد و توانمندی نیروهای مسلح وبرتری موشکی آنها توانست ظفر بزرگی را برای کشور همراه کند.
او برنامهریزی دشمن برای ورود انبوه سلاح به کشور و زمینه بیثباتسازی را؛ از دیگر برنامههای دشمنان دانست و افزود: نظام سلطه سعی کرد که امکانات خاصی را ازجمله پول پاشی، تحریک، ایجاد نارضایتی، بیاعتمادی، تجمعات صنفی و اعتراضات موردی و فضاسازی برای فراخوانها در فضای مجازی؛ برای اثرگذاری در درون اجتماع و جامعه به کار بگیرد تا موجب براندازی در کشور شود و ایران را تجزیه کند، اما به اهداف شوم خود نرسیدند.
وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به تزلزل و بیثباتی در رژیم صهیونی افزود: در این عمر بیش از ۷۰ ساله رژیم منحوس؛ هیچوقت رژیم صهیونی شاهد ناامنی و بیثباتی در درون خودش نبوده و این نخستین بار؛ توسط مجاهدین در طوفان الاقصی اتفاق افتاد و از سوی حزبالله ادامه یافت و بعد با موشکهای نیروهای مسلح و توانمندیهای آنها، آسیبپذیری رژیم صهیونی به اوج خود رسید.
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب، درخواست برای آتشبس در جنگ ۱۲ روزه از سوی دشمنان را نشانه ضعف آنها و از بزرگترین ظفرمندی مردم و انقلاب عنوان کرد.
او افزود: تمام طراحی دشمن بر این پایه شکلگرفته بود که مردم ناراضی هستند و نسبت بهنظام و حکومت موضع دارند و با آمدن رژیم صهیونیستی آشوبی در کشور ایجاد میشود، اما برخلاف اهداف نظام سلطه؛ وحدت؛ اتحاد و همدلی مردم نتیجهای بود که به دست آمد.
وزیر اطلاعات تأکید کرد: این وحدت و انسجام به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی یک اتحاد مقدس است و همه باید آن را حفظ کنیم و این با خدمتگذاری و با جلب اعتماد مردم و بابیان نقاط قوت؛ قدرت و پیشرفتهای کشور به دست میآید.
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب با اشاره به تلاش دشمن برای دوقطبی سازی و شکستن این وحدت در جامعه افزود: باید باتدبیر و طراحی پیشگیرانه و پیشدستانه برای پیشگیری ازآنچه موجب آسیب به وحدت میشود برنامهریزی کنیم.
او افزود: رئیسجمهور محترم از ابتدای دولت تاکنون تلاش کرده تا مذاهب و اقوام مختلف را همراه کرده و این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.
وزیر اطلاعات بابیان اینکه نظام سلطه از گفتن و عملیاتی کردن منش و سیاست جنگ افروزانِ خود هیچ ابایی ندارد گفت: به تعبیر رئیسجمهور آمریکا از جهنم ایجاد کردن نمیهراسند و اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند این اوضاع را در غزه؛ لبنان، یمن، عراق و سوریه ایجاد کردهاند و این مدعیان حتی در کشورهای خود اعتراضهای مردم را تحمل نمیکنند، بهگونهای که شاهد اخراج افراد مختلف از آمریکا و کشورهای دیگر به خاطر حمایت از فلسطین و مظلومان هستیم.
حجتالاسلاموالمسلمین سید اسماعیل خطیب در ادامه با اشاره به اینکه مردم شریف ایران اسلامی با همه سلیقهها، سبکهای زندگی و افکار مختلف؛ پای این نظام و انقلاب در حمایت از رهبری ایستادند گفت: مردم حجت را برای ما تمام کردند؛ بنابراین باید با خدمتگذاری رئوفانه و مهربانی و محبت؛ شرایط مناسب معیشتی را برای مردم فراهم کنیم.
در پایان این جلسه از خدمات مدیرکل سابق اطلاعات استان همدان قدردانی و مدیرکل جدید اطلاعات استان معرفی شد.