با وجود اعلام توافق بر توقف جنگ و آغاز آتشبس در نوار غزه، بنا بر خبرها، حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار المیادین در نوار غزه گزارش داد با وجود آنکه پیشتر اعلام شده بود توافقی برای پایان جنگ و آغاز اجرای آتشبس به دست آمده است، اما ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در مناطق مختلف غزه به حملات خود ادامه میدهد.
طبق این گزارش، حملات رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته حدود ۸۰ درصد از نوار غزه را ویران کرده است.
خبرنگار المیادین افزود که سرنوشت هزاران غیرنظامی و خبرنگار همچنان نامشخص است، زیرا فروپاشی کامل زیرساختها و تداوم بمباران، دسترسی تیمهای امداد و نجات را به مناطق آسیبدیده تقریباً غیرممکن کرده است.
بر اساس گزارش المیادین، جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنان در آسمان غزه پرواز میکنند و در چندین منطقه دست به حملات پراکنده میزنند؛ امری که نشان میدهد نقض آتشبس ادامه دارد.
در همین زمینه، دفتر رسانهای دولتی در غزه از شهروندان خواسته است در ترددهای خود بیشترین میزان احتیاط را رعایت کنند و پیش از صدور بیانیه رسمی از سوی نهادهای فلسطینی، به طور کامل به پایان درگیریها اطمینان نکنند.
همچنین از مردم خواسته شده است تا زمان تأیید توقف کامل عملیات نظامی از تردد در خیابانهای «الرشید» و «صلاحالدین» و اطراف آنها خودداری کنند.
حملات به نوار غزه در حالی ادامه دارد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بامداد امروز با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
حماس در بیانیه خود اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروههای مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسلکشی علیه مردم فلسطین و عقبنشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام میکند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقبنشینی اشغالگران، ورود کمکها و تبادل اسرا است.