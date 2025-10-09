پخش زنده
در گرامیداشت هفته فراجا ،جمعی از نیروهای مسلح شهرستان نقده به همراه خانواده شهدا و مسئولان ادارات مزارشهدا را عطر افشانی و گلباران کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت گرامیداشت هفته فراجا نیروهای سبز پوش نیروی انتظامی بهمراه سایر نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولین خانواده شهدا مزار شهدای شهرستان نقده را عطرافشان و گلباران کردند .
در این مراسم ضمن عطر افشانی و گلباران، مزار مطهر شهدا را نیز غبار روبی کردند و با قرائت فاتحه برای شادی روح پاک شهدا با آرمانهای امام ره و ولایت فقیه و شهدا تجدید بیعت و بر ادامه راه شهدا تاکید کردند.
شهرستان نقده ۷۰۰ شهید و ۵ شهید اقتدار تقدیم ارزشهای نظام کرده است.