نخست‌وزیر پاکستان توافق آتش‌بس در غزه را فرصت تاریخی برای تضمین صلح پایدار در خاورمیانه دانست و همزمان هتک حرمت مسجد الاقصی توسط شهرک‌نشینان و مسئولان رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهباز شریف طی پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعلام توافقی که به نسل‌کشی در غزه پایان دهد، یک فرصت تاریخی برای تضمین صلح پایدار در خاورمیانه است.

وی درباره نقش رئیس جمهوری آمریکا در این فرایند نیز به زعم خود گفت: ترامپ تعهد خود به صلح جهانی را نشان داد و همچنین تلاش‌های میانجی گران قابل تحسین است.

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: همه باید به مردم فلسطین ادای احترام کنیم؛ مردمی که به شیوه‌ای بی‌سابقه رنج برده‌اند؛ رنجی که هرگز و هیچ وقت نباید تکرار شود.

شهباز شریف همچنین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات تحریک آمیز اخیر صهیونیست‌ها در بی حرمتی به مسجدالاقصی، آن را به شدت محکوم کرد.

وی افزود: جهان باید اشغالگران و شهرک‌نشینان را پاسخگو و از هر اقدامی که تلاش‌های بزرگ طرف‌های توافق کنونی را برای کاهش تنش‌ها و هموار کردن راه برای صلح پایدار تضعیف می‌کند، جلوگیری کند.

نخست وزیر پاکستان اظهار کرد که این کشور به همکاری با شرکا، دوستان و رهبران کشور‌های برادر خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند صلح، امنیت و کرامت برای ملت فلسطین مطابق با خواسته‌های آنها و قطعنامه‌های سازمان ملل برقرار می‌شود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

حماس در این بیانیه اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش حماس دستیابی به توافقی را اعلام می‎‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.