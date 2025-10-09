پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
*جمعه ۱۸ مهر
سنگین ماشین ایستا البرز – نماینده کردستان (یاسام)
مائده جعفری – ژاله طوفانپور – مهشید گودرزی – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: سمانه محسنی
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
سحر بی باک – مرضیه بهداروند – صبا عوضی – مینا کاظم پور
ناظر: الهه کاظمی
پالایش گاز ایلام – ملوان بندرانزلی
وجیهه رافتی – نیلوفر محمدخانی – فاطمه صالح آبادی – زهره اسکندری
فرایساتیس کران فارس – آوا تهران
زهرا رئیسی – حدیثه مهدوی – سمانه یوسف آبادی – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد
گل گهر سیرجان – خاتون بم
الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – درنا قهرمانی
ناظر: سلطنت نوروزی