فرماندار مسجدسلیمان از اهدای ۲ هزار و ۱۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در حاشیه توزیع ۲ هزار و ۱۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی مسجدسلیمان گفت: این بسته‌ها همزمان با جشن عاطفه‌ها به همت نیکوکاران تهیه و به دانش آموزان اهدا شد.

وی محتویات این بسته‌ها را شامل کیف، دفتر، قلم، خودکار، نقاله و مداد رنگی اعلام کرد و افزود: برای تهیه هر بسته ۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته جهانگیری؛ در حاشیه این آئین تعدادی ویلچر به معلولان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی مسجدسلیمان اهدا شد.

سه هزار و ۶۱۶ خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی مسجدسلیمان هستند.