رمان «کماندار» نوشته علی نوذری، نویسنده و هنرمند اهل چهارمحال و بختیاری، منتشر و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این اثر که نخستین تجربه نوذری در عرصه رمان‌نویسی محسوب می‌شود، با ورود به قلمروی ناشناخته باور‌های اساطیری و کهن، فضایی آکنده از تعلیق و درون‌گرایی را برای مخاطب فراهم آورده است.

نوذری در این اثر کوشیده است تا مرز میان واقعیت و خرافه، و تأثیرات روان‌شناختی باور‌های جمعی بر فرد را واکاوی کند و یک معمای چندلایه را پیش روی خواننده قرار دهد.

در دل این اثر، یک نگاه و نقد اجتماعی عمیق نهفته است؛ نگاهی که در آن، همه انسان‌ها به نوعی «کماندار» هستند و «تیرهایشان»، همان حرف‌ها، سخنان و رفتارهایشان را نمایندگی می‌کند که به سمت جهان پرتاب می‌شود. می‌توان اینگونه نیز نگریست که انسان‌ها، کماندارانی هستند که تیرهایشان، تلاش‌ها و اراده‌های آنها برای تغییر مسیر زندگی است.

علی نوذری، متولد ۱۳۵۴ در چلیچه چهارمحال و بختیاری، با سابقه‌ای متفاوت و هنری، اکنون قدم به حوزه نویسندگی گذاشته است.

وی فعالیت حرفه‌ای خود را با تدریس و معلمی از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد، اما مسیر هنری او از سال ۱۳۸۴ با ورود به دنیای مجسمه‌سازی شکل گرفت.

علاقه و فعالیت او در رشته تیر و کمان از سال ۱۳۹۵ است که ارتباطی نامحسوس با عنوان رمان (کماندار) پیدا می‌کند و احتمالا نشان از پیوندی شخصی و عمیق با مضمون اصلی اثر دارد.

نوذری به واسطه علاقه شخصی خود، در دو سه سال اخیر به حیطه نوشتن ورود کرده و رمان «کماندار» نخستین ثمره رسمی این تلاش ادبی او محسوب می‌شود.

این کتاب در پاییز ۱۴۰۴ توسط انتشارات سامان دانش منتشر شده و هم‌اکنون در کتابفروشی‌های سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات داستانی قرار گرفته است.