به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رسول معرفی‌آذر اظهار داشت:بیشتر دانشجویان بین‌المللی از کشور‌های عراق و پاکستان هستند و از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به صورت رسمی تحصیل خود را در دانشگاه مراغه آغاز کرده‌اند.

وی افزود: توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش تعاملات فرهنگی و علمی با کشور‌های منطقه، ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و کمک به دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف اصلی ما در حوزه بین‌الملل است.

معرفی‌آذر اضافه کرد:تاکنون ۲۶۴ نفر از دانشجویان بین‌المللی در مقاطع مختلف از این دانشگاه دانش‌آموخته شده‌اند.

رئیس دانشگاه مراغه بیان داشت: برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای سطح کیفی آموزش، ارائه خدمات رفاهی هدفمند، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک با اساتید بین‌المللی و همچنین تسهیل فرآیند‌های اقامتی از جمله مهمترین برنامه‌های در دست اجرا در دانشگاه مراغه است.

وی وجود دفتر کنسولی در دانشگاه مراغه را یکی از مهمترین مزیت‌های ارائه خدمات به دانشجویان خارجی دانست و افزود:این دفتر به‌ صورت مستمر مسائل مرتبط با اقامت، تمدید ویزا و دیگر امور کنسولی دانشجویان بین‌المللی را پیگیری می‌کند.

معرفی‌آذر یادآور شد:شرایط آب‌وهوایی ویژه و مطلوب شهرستان مراغه به‌ عنوان باغ‌ شهر ایران موقعیت ممتاز تاریخی و گردشگری، وجود اعضای هیئت علمی جوان، متخصص و متعهد، ارزش‌گذاری فرهنگی، حمایت آموزشی و همچنین دسترسی آسان و مقرون‌به‌صرفه به امکانات ورزشی و رفاهی از مهمترین امتیازات تحصیل در دانشگاه مراغه است.