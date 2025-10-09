به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: این تانکر از میناب به سمت بندرعباس در حرکت بود که ماموران پلیس راه آن را متوقف کردند.

سرهنگ حق پرست افزود: پس از احضار مالک و راننده، خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

وی گفت:پسر چهارده ساله به شورای حل اختلاف و مالک خودرو نیز برای اعمال قانون به قوه قضائیه معرفی شدند.