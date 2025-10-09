خانم زهرا بهروز آذر در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت گفت: خانواده روح تمدن انسانی است و محور برنامه سازی‌های زنان و خانواده باید نماز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت گفت: افتخار داریم در هزار و پانزدهمین سال میلاد پیامبر در اجلاس نماز در خدمت مردم متدین و غیور گیلان باشیم.

وی با اشاره به نامگذاری این اجلاس به نام اقامه نماز، مادران، فرزندان، فناوری‌های نوین و راهبردی گفت: خانواده نخستین مکانی است که انسان برای اولین بار عشق و اعتماد و ایمان را تجربه می‌کند.

خانم زهرا بهروز آذر با اشاره به اینکه امروزه ارزش‌های خانوادگی در نسل جوان نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است گفت: شکافی که بین نسل‌ها ایجاد شده باید با ایجاد باور و اعتماد و عشق پرشود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در گذشته احترام به بزرگترها، وفاداری، ایمان و تعهد، ستون‌های خانواده بودند که نهاد خانواده را سرپا نگه می‌داشت، اما امروز کم کم در حال فراموش شدن است.

خانم زهرا بهروز آذر بیان کرد: مادران به عنوان معماران خانواده باید میراث پدران را حفظ کرده و به فرزندان انتقال دهند.

وی با اشاره به افسردگی‌ها و بیماری‌های روحی و روانی که به دلیل بی ایمانی در جامعه بین جوانان و نوجوانان ایجاد می‌شود گفت: خواندن نماز و ارتباط قلبی عمیق با خالق هستی می‌تواند درمانگر همه بیماری‌های روحی و روانی انسان شود.

خانم زهرا بهروز آذر افزود: انسان در همه مقاطع زندگی به سه سطح گفت‌و‌گو نیاز دارد گفت‌و‌گو با خود، دیگران و خداوند، که می‌تواند این ارتباط را در بستر خانواده آموزش دیده و ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه رفتار کودک آیینه رفتار والدین است گفت: نماز پدر در سحرگاهان و سکوت مادر در هنگام دعا، صداقت در گفتار و رفتار و وفای به عهد همگی الگوی فرزندان است.

زهرا بهروز آذر با اشاره به اینکه یاد خدا آرامش جان و روشنی قلب هاست گفت: والدین باید در خانه فضایی ایجاد کنند که کودک فکر کند دوست اوست، اگر دل کودک سرشار از مهر الهی باشد نماز برای او گفتگویی عاشقانه خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این اجلاس فرصتی برای والدین باشد تا فرزندانی نمازگزار به جامعه تحویل دهند.