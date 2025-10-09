به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اعلام کرد: به مناسبت گرامی‌داشت هفته ملی کودک، نمایش خیابانی «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت پیوند‌های فرهنگی در میان کودکان و خانواده‌ها طراحی و اجرا شد.

در این رویداد، گروهی از هنرمندان با بهره‌گیری از قصه‌گویی و نمایش خلاقانه، مفاهیم اخلاقی و انسانی را به زبان کودکانه و در فضایی شاد و آموزنده منتقل کردند. اجرای این نمایش‌ها در فضا‌های عمومی شهری، فرصتی فراهم آورد تا کودکان در کنار خانواده‌ها، تجربه‌ای فرهنگی و اجتماعی را در محیطی باز و صمیمی رقم بزنند.

اهداف کلیدی این برنامه شامل ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای کودکان در محیط‌های شهری، آموزش غیرمستقیم مفاهیم اخلاقی از طریق روایت و نمایش، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و قصه‌گویی در میان خانواده‌ها، تقویت ارتباط اجتماعی و خانوادگی از طریق مشارکت در برنامه‌های جمعی، بهره‌برداری فرهنگی از فضا‌های شهری و حمایت از هنر خیابانی کودک‌محور بود.