به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فراهی در حاشیه افتتاح خوابگاه و مدرسه شبانه روزی شهید رئیسی در منطقه مرزی داشلی برون گفت: این مجموعه ۱۸۰ دانش آموز را پوشش خواهد داد که شامل کلاس درس، خوابگاه و سلف سرویس است.

او ادامه داد: برای این مجموعه اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان از طرف بنیاد برکت اختصاص یافت.

فراهی افزود: این خوابگاه و مدرسه شبانه روزی با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع تقدیم مردم داشلی برون و گنبدکاووس شده است.