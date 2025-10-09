پخش زنده
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان از اسکان ۱۸۰ دانش آموز با افتتاح مدرسه شبانه روزی شهید رئیسی در منطقه مرزی داشلی برون گنبدکاووس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فراهی در حاشیه افتتاح خوابگاه و مدرسه شبانه روزی شهید رئیسی در منطقه مرزی داشلی برون گفت: این مجموعه ۱۸۰ دانش آموز را پوشش خواهد داد که شامل کلاس درس، خوابگاه و سلف سرویس است.
او ادامه داد: برای این مجموعه اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان از طرف بنیاد برکت اختصاص یافت.
فراهی افزود: این خوابگاه و مدرسه شبانه روزی با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع تقدیم مردم داشلی برون و گنبدکاووس شده است.