به گزارش خبرگزاری صداوسیما دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آقای طاهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود : ما در کنار کارهایی که از نظر قانونی به ما محول شده، مانند آموزش، گفتمان‌سازی، تولیدات رسانه‌ای، حمایت از آمران به معروف، و همچنین مباحث مرتبط با عفاف و حجاب، بخشی تحت عنوان مطالبات گنجانده شده که در این بخش،مردم درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را از ما پیگیری می کنند .

وی ادامه داد :این درخواست‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند مسائل مربوط به ساخت‌وساز، امور عمرانی، بهداشت، یا حتی مبارزه با فساد باشد. به‌عنوان نمونه، یکی از تازه‌ترین مواردی که حتی در صداوسیما هم مطرح شد، مربوط به شهر خدابنده است، در آنجا ستاد امر به معروف با حمایت امام‌جمعه آن شهر آقای موسوی، موضوع فاضلاب مسکن مهر را پیگیری کرد و شهرداری نیز پای کار آمد و برای اصلاح امور، عملیات عمرانی را آغاز کرد و همچنین پیگیرد احداث کمربندی هم شد.

طاهری با توجه به اینکه در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات متعددی انجام شده است افزود : اخیراً احکامی برای برخی از شهرهای اطراف تهران صادر شد که ریشه آن پرونده‌ها، از گزارش‌هایی بود که ابتدا به ستاد ارجاع و سپس توسط ما به دستگاه‌های امنیتی و قضایی منتقل شد و ما در چنین مواردی، به‌عنوان بازوی نظام عمل می‌کنیم؛ موضوعات را پیگیری و تا رسیدن به نتیجه نهایی، آن را رها نمی‌کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت :در حال حاضر نیز موارد متعددی از گزارش‌های مردمی در دست بررسی داریم؛ از جمله پرونده‌هایی در حوزه واگذاری شرکت‌ها، مانند شرکت هواپیمایی آسمان، که نسبت به نحوه واگذاری آن ابهاماتی وجود دارد. حتی برخی از کارکنان آن مجموعه هم نکاتی را درباره روند خصوصی‌سازی مطرح کرده‌اند که به ما منتقل شده است.

طاهری گفت :ما معمولاً این گزارش‌ها را به کمک دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌کنیم البته ما مجری مستقیم نیستیم؛ ولی وظیفه ما این است که مطالبات مردمی را به مراجع بالادستی منتقل و روند آن‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کنیم.