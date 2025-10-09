فرماندار معمولان گفت: طرح اتصال معمولان به کوهدشت از مسیر چهارقلعه تا هفته آینده به پیمانکار واگذار و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بابک امرایی در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان به لزوم تسریع در ایجاد دسترس معمولان به کوهدشت در دو مسیر پدافندی آمیران کوشکی-قرعلیوند و چهارقلعه-کوهدشت اشاره کرد و گفت: روند مناقصه مسیر چهارقلعه آغاز شده و بزودی به پیمانکار واگذار می‌شود، اما مسیر آمیران کوشکی وضعیتت مناسبی ندارد که مکاتبات لازم با راهداری کشور انجام شده تا پس از اخذ مجوزات لازم روند احداث ابنیه و روکش آسفالت آغاز شود.

وی افزود: در صورت تکمیل این مسیر‌ها فاصله معمولان تا کوهدشت حدود ۸۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش حوادث و صرفه جویی در زمان خواهد داشت.

امرایی، اتصال معمولان به آزادراه خرم زال و منطقه میانکوه شرقی را از دیگر طرح‌های اولویت دار دانست و گفت: این مسیر از منطقه هاگه عبور خواهد کرد و علاوه بر نقش پدافندی موجب ایجاد دسترسی منطقه میانکوه با مرکز شهرستان خواهد شد.

وی ادامه داد: با پیگیری نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، مکاتبات لازم انجام و مقرر شده مطالعات این طرح نیز آغاز شود.

فرماندار معمولان به اخذ اعتبار برای بهسازی مسیر روستای گردشگری کوگان اشاره کرد و گفت: اعتبارات لازم برای اجرای پل چم شهران نیز اخذ شده که بزودی شروع به کار خواهد کرد.

امرایی با بیان اینکه دیگر موضوع دارای اولویت، ساخت پل روستای افرینه است ادامه داد: با همکاری اداره کل راهداری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در نظر داریم مطالعات پل را به راهداری واگذار کنیم تا پس از مراحل قانونی این مورد نیز اقدام شود.

وی گفت: انتظار داریم در زمینه تجهیز اداره راهداری شهرستان و بهسازی راه‌های روستایی توجه ویژه‌ای به معمولان شود.