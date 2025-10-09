به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری گفت: در پی ارجاع پرونده‌ای به پلیس آگاهی استان با موضوع کلاهبرداری از شهروندان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از هماهنگی قضائی و با انجام تحقیقات پلیسی، فرد مورد نظر را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ اکبری گفت : فرد دستگیر شده در مواجهه با مستندات و اظهارات شکات، لب به اعتراف گشود که با وعده سرمایه گذاری مطمئن در بازر طلا و ارز، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ تقریبی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی، جهت صدور حکم لازم، از شهروندان خواست: برای سرمایه گذاری، فقط به مراکز مجاز و معتبر مراجعه کرده و به افراد ناشناس و یا فاقد مجوز، اعتماد نکنند.