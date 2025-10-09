به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان گفت: در حوزه بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱۱ هزار و ۸۳۴ بازرسی در سطح استان انجام گرفته که از این تعداد ۵۵۰ مورد منجر به تشکیل پرونده به ارزش ریالی ۱۹۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال شده است.

علی تهوری افزود: با تشدید بازرسی‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات در قبال نوسانات قیمت‌ها و کنترل آنها، آمار‌های این حوزه نیز حاکی از افزایش ۵۳ درصدی تعداد بازرسی ها، ۲۲ درصدی تعداد پرونده‌ها و ۱۷۷ درصدی ارزش ریالی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی مردم در اعلام و گزارش تخلفات، از هم استانی‌ها خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و ... گزارش‌های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی و یا به صورت حضوری در ساعات اداری در محل معاونت بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به اطلاع بازرسان این معاونت برسانند.