گسترش روابط تجاری با همسایگان بهترین راهکار مهار اسنپبک
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور: گسترش ارتباط با کشورهای همسایه و شرق بویژه روسیه، چین و هند میتواند تاثیر منفی مکانیسم ماشه را بطور چشمگیری کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دولت شهید رییسی پیگیری شد، موضوع گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه و شرق و پیوستن به معاهدات بین المللی همچون شانگهای و بریکس بود.
دکتر جوکار با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز ارتباط با کشورهای همسایه را بیش از گذشته پیگیری و اجرایی کند افزود: گسترش ارتباط با کشورهای همسایه و شرق بویژه روسیه، چین و هند میتواند تاثیر منفی مکانیسم ماشه را بطور چشمگیری کاهش دهد.
وی ادامه داد: مقامات و مسئولان دیپلماسی کشور باید برای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری از رایزنهای اقتصادی استفاده کنند.