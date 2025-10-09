رئیس کمیسیون امورداخلی کشور: گسترش ارتباط با کشور‌های همسایه و شرق بویژه روسیه، چین و هند می‌تواند تاثیر منفی مکانیسم ماشه را بطور چشم‌گیری کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دولت شهید رییسی پیگیری شد، موضوع گسترش ارتباطات با کشور‌های همسایه و شرق و پیوستن به معاهدات بین المللی همچون شانگهای و بریکس بود.

دکتر جوکار با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز ارتباط با کشور‌های همسایه را بیش از گذشته پیگیری و اجرایی کند افزود: گسترش ارتباط با کشور‌های همسایه و شرق بویژه روسیه، چین و هند می‌تواند تاثیر منفی مکانیسم ماشه را بطور چشم‌گیری کاهش دهد.

وی ادامه داد: مقامات و مسئولان دیپلماسی کشور باید برای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری از رایزن‌های اقتصادی استفاده کنند.